United Rugby Championship | weekend decisivo nella corsa playoff

(Di giovedì 28 marzo 2024) Torna l’e questova in scena la tredicesima giornata. E a sei turni dalla fine laaiè più che mai combattuta ed equilibrata, con ben otto squadre racchiuse in soli 10 punti. Ogni vittoria, od ogni sconfitta, può essere decisiva e questo fine settimana sono ben quattro gli scontri che potrebbero scrivere la storia della stagione. Partiamo dal big match di giornata, quello che vedrà affrontarsi le prime due squadre in classifica. I dubliners del Leinster ospitano i sudafricani Bulls, e se qui lasembra ormai scritta, in ballo c’è la vetta della classifica. Gli irlandesi hanno quattro punti di vantaggio sui Bulls e vincendo scapperebbero decisamente via, lasciando i sudafricani a dover lottare ...