Rugby | torneo under 14 nel weekend al ‘Monti’ Allenamento con l’allenatore della nazionale Under 18

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Sabato e domenica il campo dain via Borghetto Accademia (lungo vialeLibertà) ospita unquadrangolare con le rappresentative14 di Cesena, Fano, Firenze e Forlì. Lo organizza la societàForlì 1979: "Volevamo far uscire i nostri ragazzi dalla loro ‘comfort zone’ – spiega il presidente Paolo Satanassi – e metterli a confronto con altre realtà e stili di gioco". Inizierà tutto sabato (è previsto anche un girocittà per le squadre con guide specializzate): alle 12.30 pranzo libero e poi tutti aldove si terrà un corso di aggiornamento per allenatori di secondo livello con almeno 30 partecipanti che, subito dopo, potranno mettere in pratica quanto appreso grazie ...