Royal Family - Re Carlo dice si a Harr - porte chiuse per Meghan Mark -e, i duchi di Sussex in arrivo a Londra e in Nige -ia, nessuna notizia sui figli

(Di martedì 30 aprile 2024)III ha deciso di dare una seconda chance alo "ribelle"y, intra pochi giorni nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games. Il sovrano non vuole lasciare nulla di intentato al caso, così proverà a riconciliarsi con il suo secondogenito. Ma vorrà vedere solo

Tom Henderson ha condiviso un nuovo report riguardante il futuro di Battle field , con il leaker che ha rivelato una gran quantità di informazioni inedite legate alla serie sparatutto di Electronic Arts. L’insider ha quindi affermato in un nuovo articolo su Insider Gaming che sono attualmente in ... Continua a leggere>>

L’attesa per Palm Royale sta per finire. La serie comedy ambientata nell’alta società della Palm Beach del ’69 approderà su Apple TV+ il prossimo 20 marzo. Un cast stellare, ambientazioni glamour, locali alla moda e personaggi che ambiscono a ritagliarsi posti importanti nei circoli più ... Continua a leggere>>

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale” Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? ... Continua a leggere>>

Meghan Markle e il principe Harry, il primo royal tour «non ufficiale» sarà in Nigeria - I duchi di Sussex si stanno preparando a tornare in Africa, su invito delle autorità locali. Nessun legame con Casa Windsor, si tratta di un viaggio mirato a tessere legami utili per gli Invictus Game ...

Continua a leggere>>

Anniversario per William e Kate: hanno festeggiato così 13 anni dal royal Wedding - Era il 29 aprile del 2011 quando il principe William sposava la commoner Catherine Middelton catalizzando l'attenzione di mezzo pianeta in mondo visione. I duchi del Galles hanno celebrato la ...

Continua a leggere>>

Ocean globe Race: Sterna conclude la McIntyre OGR al suono delle cornamuse! - - Sterna SA (42) Allspice Yachting taglia il traguardo del royal Yacht Squadron alle 10.37UTC dopo 53 giorni, 17 ore, 37 minuti e 55 secondi di navigazione, classificandosi all'11° posto in tempo real ...

Continua a leggere>>