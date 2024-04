L’allegra royal family olandese in festa per re Guglielmo | il ritratto della felicità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 aprile 2024) C’è famigliapiù unita e felice di quella d’Olanda? Viene da chiederselo a guardare le foto di reAlessandro insieme con la moglie Maxima e le tre figlie a Emmen, nei Paesi Bassi, lo scorso weekend. È vero, l’occasione era un giorno allegro – il 27 aprile è il compleanno del sovrano, una data riconosciuta comenazionale – ma ciò non toglie che ladei Paesi Bassi dia sempre l’aria di essere particolarmente felice, in particolare quando tutti suoi membri stanno insieme. I reali olandesi, felici solo se insieme Dal 2014, anno in cui la regina Beatrice ha abdicato in favore del figlio, il 27 aprile è ufficialmente il Koningsdag, il giorno del re. Una giornata ...