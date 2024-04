Primo Maggio - festa del Lavoro ma non solo | gli eventi a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladel 1°, nota anche comedei Lavoratori odel, è una celebrazione internazionale dedicata al movimento operaio e ai diritti dei lavoratori. La giornata festiva, nonostante l'annuncio del maltempo, è in genere dedicata a manizioni, cortei e discorsi pubblici per rivendicare i diritti dei lavoratori e promuovere la solidarietà tra le classi lavoratrici senza a dimenticare, comunque, concerti e attività ricreative. Quale occasione migliore, dunque, per visitare un sito di archeologia industriale patrimonio dell'Unesco? Mercoledì 1è possibile effettuare una visita al villaggio, alla fabbrica cotoniera, alla centrale idroelettrica e alle sale museali multimediali di Crespi d’Adda, nella Bergamasca, ex fabbrica ora ...