Monreale in festa per il SS Crocifisso - il 2 maggio c’è Francesco Gabbani

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 30 aprile 2024)– Prenderanno il via alle ore 07.30 con l’Alborata sul Monte Caputo i festeggiamenti del Santissimoorganizzati per il 2dall’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di. In programma il concerto in piazza del noto cantante, vincitore per due volte del Festival di Sanremo. Tra gli eventi previsti: (live.it)