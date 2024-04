Primo maggio - principali cortei e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 aprile 2024), musica, confronti e dibattiti in tantissime città italiane. Da nord e sud Italia anche nel 2024 ilsarà celebrato in tantissime piazze. Per celebrare ladei, dedicata quest'anno all’Europa, isindacati italiani, Cgil, Cisl e Uil, hanno scelto Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, per la tradizionale manizione nazionale, che si terrà a partire dalle 10,00 in piazza della Repubblica. Mentre Confsal per la “sua”del Lavoro ha invece scelto Napoli, dove dalle 10, in Piazza del Plebiscito, è in programma l’incontro “1°2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”. Ma tantissime ...