1° Maggio - festa a metà L’occupazione è cresciut - ma restano precarietà e stipendi troppo bassi

(Di martedì 30 aprile 2024) Firenze, 30 aprile 2024 – Rispetto a cinque anni faa, ma i primi mesi del 2024 fanno temere una brusca frenata o almeno uno stallo. In vista del Primo, il mondo toscano del lavoro si presenta fra luci e ombre. "è aumentata, non solo rispetto alla pandemia, ma anche confrontando i dati 2023 col 2019 – spiega Nicola Sciclone, direttore di Irpet -. Lo scorso anno, abbiamo registrato 37mila occupati in più rispetto al 2019. Il tasso di occupazione è passato dal 66,8 al 69,3%; quello di disoccupazione, invece, è calato dal 6,9 al 5,4%. Il 2023 ha però registrato, rispetto all’anno precedente, un -1,9% dei nuovi avviamenti al lavoro e gli stessi hanno visto un -3,7% nell’ultimo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La cassa integrazione è poi salita del 27%, con ...