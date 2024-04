Pistoia ai playoff - che gioia | Risultato straordinario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) L’Estra dopo la salvezza si prende pure i play off e la stagione di, da straordinaria, diventa leggendaria. "Dopo aver festeggiato ad inizio mese il raggiungimento della salvezza adesso ci siamo regalati anche il sogno dell’accesso ai play off addirittura con una giornata d’anticipo – afferma il presidente (tuttora al suo posto, a dispetto di quanto ventilato qualche settimana fa) Massimo Capecchi –. Per tutto il club, e per la città, è un traguardo che era impensabile soltanto otto mesi fa. Abbiamo vissuto una cavalcata speciale, fatta di affermazioni notevoli vincendo in casa delle due squadre che rappresentano l’Italia in Eurolega e giocando match di alto spessore anche al PalaCarrara, oltre all’orgoglio di esserci qualificati per le Final Eight di Coppa Italia. Da parte mia non può che esserci un elogio a tutto lo staff, con in testa il direttore sportivo ...