Pistoia super | terza vittoria di fila | contro Napoli è salvezza | ma i playoff sono il sogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 –consecutiva per, che sorride in trasferta a93-95 e intanto centra laa sette giornate dal termine, mostrando una grandissima solidità e compattezza pur in casa dei vincitori della recente Final Eight di Coppa Italia. Per la squadra di Brienza è piena zona. Servirà adesso mantenere il sangue freddo perché c’è ancora della strada da compiere. Ma certo i tifosi sognano. Il tutto in un momento molto particolare, quello del possibile passaggio delle quote di maggioranza del team alla cordata Usa interessata ad entrare in affari con la palla a spicchi pistoiese e della quale a tenere lesarebbe l’exRon Rowan. La squadra comunque dal punto di vista ...