Basket | Serie A | Bologna a Pistoia per prendere il volo | big match tra Milano e Reggio Emilia Treviso-Pesaro sfida salvezza

(Di venerdì 29 marzo 2024) Venticinquesima giornata del campionato di massima, con il campionato che ha ancora da disegnare per bene le proprie gerarchie, in ogni parte di classifica. Da cima a fondo. E partiamo dall’alto, con il blocco delle prime quattro tutte impegnate in partite non banali. La Virtus Segafredoè l’unica che avrà a disposizione una partita casalinga contro l‘Estra, ko in volata in casa contro. Toscani che sono nel bel mezzo della lotta playoff e non vogliono mollare il colpo, e vorranno festeggiare anche il possibile passaggio delle quote di maggioranza alla East Coast Group. Impegni esterni invece per Brescia,e Venezia. La Germani ha l’impegno sulla carta più semplice con la Openjobmetis Varese, che vuole però allontanarsi ancora dalla zona retrocessione. Le scarpette ...