prima categori | trasfErta insidiosa a pistoia Serricciolo | sfida salvezza con i Giovani Via Nova Gilli | Speriamo di invertire il trend negativo

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilaffronterà il pericolanteViacon un solo obiettivo, quello della vittoria. Per farlo dovrà approcciare alla delicata, in programma oggi pomeriggio alle ore 15 sul campo sportivo “La Palagina“ di Pieve a Nieve, con lo spirito di chi sa che dovrà combattere per potersi aggiudicare l’importantissima posta in palio. Un risultato che vorranno ottenere anche i pistoiesi che si ritrovano in piena lotta retrocessione. I locali, reduci dalla sconfitta contro la capolista Marginone, la seconda consecutiva e nona della stagione, hanno un attacco poco prolifico con soli 18 gol all’attivo, ma vantano una buona difesa con 23 marcature subite. Un numero ben diverso da quello dei gialloblù che finora di reti ne hanno incassate ben 47, realizzando, però, 28 gol, dieci in più degli avversari. ...

