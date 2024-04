(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo le dichiarazioni diDida Fabio Fazio e ladel giornalista di avere lo stato di servizio del suo lavoro in Rai, l'azienda ha sostenuto che la pratica spetti all'Inail. L'ente, che ora si occupa della tutela dei giornalisti, in una nota ha fatto sapere che non può stabilire iltra il lavoro giornalistico e la malattia.

La Procura di Roma ha chiesto otto anni di reclusione per Gianfranco Fini , ex ministro degli Esteri, sul tanto discusso caso legato all’operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento a Montecarlo . L’ex presidente della Camera, infatti, è accusato di riciclaggio sull’operazione ... Continua a leggere>>

Milano , 18 aprile 2024 – Ancora nessuna notizia su Gianfranco Bonzi , il cinquantanovenne, custode in un palazzo di via Borgonuovo, in zona Brera a Milano , scomparso da sabato 23 marzo. L'uomo avrebbe lasciato la sua abitazione con un trolley e i documenti, ma senza portafogli, carte di credito e ... Continua a leggere>>

L’Inail sulla richiesta di franco Di Mare: “Non possiamo accertare il nesso tra il tumore e il lavoro” - Dopo le dichiarazioni di franco Di Mare da Fabio Fazio e la richiesta del giornalista di avere lo stato di servizio del suo lavoro in Rai, l'azienda ha ...

Fare femminismo - Mercoledì 29 maggio alle ore 18, Giulia Siviero, giornalista del "Post" che si occupa di questioni maschili e movimenti delle donne, sarà ospite all'Incrocio Quarenghi per presentare il suo "Fare

