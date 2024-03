Gianfranco Fini rischia 8 anni di carcere | la richiesta nel processo sulla casa di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024) La Procura di Roma ha chiesto ottodi reclusione per, ex ministro degli Esteri, sul tanto discusso caso legato all’operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento a. L’ex presidente della Camera, infatti, è accusato di riciclaggio sull’operazione che era stata messa in piedi dal cognato Giancarlo Tulliani, fratello della moglie Elisabetta. E proprio la donna, con recenti dichiarazioni, potrebbe scagionare l’ex politico per il quale, però, la Procura vuole avere il pugno duro. Ladi condanna perI pm Barbara Sargenti e Maria Teresa Gerace hanno avanzato ladi ottodi reclusione pere sollecitato a una pena a nove ...