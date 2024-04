Gianfranco Bonzi scomparso da Milano dopo la truffa amorosa | la falsa Dua Lipa e la richiesta di soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Ancora nessuna notizia su, il cinquantanovenne, custode in un palazzo di via Borgonuovo, in zona Brera ada sabato 23 marzo. L'uomo avrebbe lasciato la sua abitazione con un trolley e i documenti, ma senza portafogli, carte di credito e cellulare,essere rimasto deluso da una relazioneiniziata sui social. Del suo caso se ne sta occupando l’Associazione Penelope, ma anche il programma televisivo di Rai 3, Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. La puntata di ieri sera si è infatti aperta proprio con gli ultimi aggiornamenti sul caso di. La storia d’amore virtuale Stando a quanto ricostruito,si frequentava ...