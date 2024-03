Gianfranco Fini | chiesti 8 anni per la casa di Montecarlo Per Elisabetta Tulliani richiesta di 9 anni | «Gli nascosi le origini del denaro»

La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , imputato nel processo legato all'acquisto della famosa casa a Montecarlo . Non solo; la Procura ha chiesto 9 ... (panorama)

Roma, 18 marzo 2024 – Otto anni per Gianfranco Fini , nove per Elisabetta Tulliani. Sono le pene richieste dalla procura di Roma al processo che vede l’ex presidente della Camera e la compagna ... (quotidiano)

Mattarella allarme per i suicidi in carcere, il bilancio sale a 26: “Servono interventi urgenti” - Forse ti può interessare Gianfranco Fini per la casa a Montecarlo rischia condanna a 8 anni di carcere: l'accusa all'ex leader di AN Per la vicenda della casa a Montecarlo il pm chiede una condanna a ...notizie.virgilio

Casa di Montecarlo: procura chiede 8 anni per Fini e 9 per Elisabetta Tuliani. L’ex presidente: “Ho fiducia nella giustizia” - ROMA – Otto anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e 9 per la compagna, Elisabetta Tuliani. Sono le richieste della Procura di Roma per la vicenda della casa di Montecarlo. Una ...firenzepost

Casa Montecarlo, procura chiede otto anni per Fini. Lui: “Ho fiducia nella giustizia” - Una vicenda controversa arrivata al capolinea. Da un lato c'è la procura della Repubblica di Roma, rappresentata in aula dalle pm Barbara Sargenti e Maria ...lapresse