La teoria del complotto della pandemia Covid-19 che coinvolge Obama e Trump

(Di martedì 30 aprile 2024) Pur di coprire i buchi di una narrazione confusa si può arrivare persino a considerare complicicospirazione, quelli che fino a poco prima erano considerati dei punti di riferimento per eccellenza nel mondo dei seguaci di QAnon e delle più disparate teorie del. Su Facebook si possono trovare, per esempio, condivisioni dove anche Donaldviene annoverato tra i potenti sul libro paga dei banchieri ebrei, perché se non c’è anche un po’ di antisemitismo si rischia di non essere considerati i più duri e puri. L’ultimo ex presidente assieme a Barackavrebbe avuto informazioni vecchie di almeno cinque anni, riguardanti l’arrivo di una, il ché – secondo la narrazione – dimostrerebbe che la-19 sia stata diffusa intenzionalmente dalla «Cabala ...