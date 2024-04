La teoria del complotto secondo cui Joe Biden sarebbe in realtà Jim Carrey

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di Leonardo Bianchi Il presidente statunitense Joenonveramente Joe, ma un personaggio interpretato dal famoso attore Jim. Questa, totalmente infondata, è al centro di due video in lingua inglese su TikTok divenuti virali in questi ultimi giorni. Come ha riportato la testata Daily Dot, l’utente “fittestflatearther” ha messo a confronto alcune riprese in cui compaiono il politico e l’attore, facendo notare presunte somiglianze. In una scena, ad esempio, siacheinciampano più volte mentre salgono una rampa di scale. In un’altra, sembrano avere la stessa andatura. JIMAS JOE?? YOU DECIDE pic.twitter.com/75d58B7rOz— JasperTruth (@jasper truth) April 6, 2024 Non è la ...