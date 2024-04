La teoria del complotto di Müller | “Questa è la lobby di Collina contro le squadre tedesche”

Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un altro... (ilmessaggero)

Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un altro... (leggo)

Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un altro... (ilmessaggero)

Dopo Young Sheldon, Michael Keaton sarà un Old Sheldon Jim Parsons commenta la curiosa teoria - Iain Armitage, protagonista di Young Sheldon, somiglia particolarmente a un giovane Michael Keaton e Jim Parsons ragiona su un possibile spin-off con una versione senior di Sheldon Cooper.comingsoon

A Como qualcosa di unico: studenti e docenti del Ciceri insieme in scena con “Phantom of the Opera” al Teatro Sociale - Gli studenti del liceo Teresa Ciceri di Como andranno in scena, mercoledì 17 aprile alle 20.30, al Teatro Sociale di Como con un libero adattamento the “Phantom of the Opera” di Andrew Lloyd Webber. L ...comozero

“Dignitas infinita”: anche il web tra le minacce alla dignità umana - Dopo cinque anni di lavoro a cura del Dicastero per la Dottrina della fede, a settantacinque anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, finalmente è stata resa pubblica la dichiarazion ...difesapopolo