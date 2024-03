La nuova teoria del complotto su Kate Middleton | “Il video dove rivela di avere il cancro è fake”

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'intelligenza artificiale sta alimentando la disinformazione. Secondo le ultime teorie delsarebbe stata usata per creare ilin cui la principessa del Galles annuncia diun tumore. Ovviamente non c'è nessuna traccia del suo utilizzo.

Uno studio appena caricato su arXiv propone una riformulazione che rende non più “necessaria” la sua esistenza (wired)

I social sono scatenati sulla futura regina, e non si placano le astruse e fantasiose teorie del complotto attorno a Kate Middleton (ilgiornale)

Una nuova teoria spiegherebbe il motivo per cui il reboot potrebbe essere ambientato nel passato Fin dal primo momento dell'annuncio del cast di The Fantastic 4, i fan dei Marvel Studios hanno ... (movieplayer)

Il chip M3 Ultra sarà molto potente, ecco perché - Il chip M3 Ultra non utilizzerà l’architettura UltraFusion come i suoi predecessori, per un notevole aumento delle prestazioni.ispazio

One Piece: l’elefante Zunisha era il sesto Gorosei La sua forma ricorda uno Yokai giapponese [teoria] - L'incredibile universo di One Piece fa luce e crea nella mente dei pubblico tantissime teorie, e per questo i fan si intrecciano con la trama complessa e ...drcommodore

Cosa accade se la luce delle stelle si stanca - (Rubriche) Secondo alcune teorie, nel lungo percorso cosmico verso i nostri telescopi la luce perderebbe energia come un atleta affaticato, arrivando a noi più rossa di quanto fosse all’origine. Di An ...ilmanifesto