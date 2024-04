(Di martedì 30 aprile 2024) I carri armati israeliani sarebbero schierati al confine con Gaza e pronti a ricevere il via libera per iniziare la controversa offensiva. Hamas via da Egitto, tornerà con risposta su proposta cessate il fuoco Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, avrebbe approvato i piani finali

17.05 Le Forze armate israeliane hanno portato a termine tutti i preparativi per attaccare Rafah , ritenuta l'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz citando fonti della Difesa. La notizia era stata già anticipata dal canale televisivo

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos) - Antony Blinken dovrebbe andare in Israele martedì . Lo ha riferito l'emittente israeliana Kan, aggiungendo che il segretario di Stato americano dovrebbe discutere dell'imminente operazione dell'Idf a Rafah e delle trattative per sospendere i combattimenti e liberare

(Adnkronos) – Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, avrebbe approvato i piani finali per un'azione militare nel sud di Gaza, a Rafah , e nei campi profughi del c entro della Striscia si legge su timesofisrael.com. Nelle prossime 48-72 ore

israele, media: "Possibile invasione Rafah senza accordo entro 72 ore" - I carri armati israeliani sarebbero schierati al confine con Gaza e pronti a ricevere il via libera per iniziare la controversa offensiva. Hamas via da Egitto, tornerà con risposta su proposta cessate

L'Europa e il futuro: le sfide che toccano anche noi - sugli ultimi avvenimenti in Medio Oriente. La notte tra il 13 e il 14 aprile i più importanti tabloid e testate mondiali riportano che l'Iran ha attaccato frontalmente, per la prima volta nella storia

Guerra in Medio Oriente, gli Usa al lavoro sulla tregua con Egitto e Qatar - Una nota della Casa Bianca conferma le intenzioni degli Usa: al lavoro con Egitto e Qatar per la tregua in Medio Oriente

