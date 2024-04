Il "piano Biden", ovvero la pace tra Israele e i regni sunniti in cambio della nascita dello Stato palestinese è l'unica soluzione possibile. Ma c'è un ostacolo: Netanyahu. The post Paria globale o protagonista in Medio Oriente , con l’attacco a Rafah Israele sceglie il proprio futuro appeared ... Continua a leggere>>

Il "piano Biden", ovvero la pace tra Israele e i regni sunniti in cambio della nascita dello Stato palestinese è l'unica soluzione possibile. Ma c'è un ostacolo: Netanyahu. The post Con l’attacco a Rafah Israele sceglie il proprio futuro appeared first on InsideOver. Continua a leggere>>

israele, media: "Possibile invasione rafah senza accordo entro 72 ore" - I carri armati israeliani sarebbero schierati al confine con Gaza e pronti a ricevere il via libera per iniziare la controversa offensiva. Hamas via da Egitto, tornerà con risposta su proposta cessate ...

Continua a leggere>>

Bibi come Golda, la solitudine nella scelta. Pressioni e ricatti. Con il macigno dei rapiti - La spinta degli americani per evitare un intervento israeliano a rafah. Il ruolo dei sauditi per il post guerra a Gaza. Ma Sinwar rivendicherà lo stop come un successo ...

Continua a leggere>>

Elezioni europee 2024: il dibattito tra gli Spitzenkandidat a Maastricht - Gli Spitzenkandidat dei principali gruppi europei hanno dibattuto a Maastricht sui temi chiave delle prossime elezioni europee: Green Deal, guerra israele-Hamas, migrazione irregolare, intelligenza ar ...

Continua a leggere>>