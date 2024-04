Mo | media - Blinken in Israele marted - discuterà di operazione Rafah e accordo ostaggi

(Adnkronos) – "Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna operazione" di Israele contro l'Iran. Lo ha detto Antony Blinken, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Capri, rifiutandosi però di dire se e quando gli Stati Uniti sono stati avvisati. "Il nostro lavoro è per la ...

Continua a leggere>>