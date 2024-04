Perché c’è allerta tsunami in Indonesia dopo l’eruzione del vulcano Ruang

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’è scattata in seguito all’aumento dell’attività vulcanica sul Monte, per il rischio di un collasso di parte delin mare, come accaduto durante la precedente eruzione nel 1871. Quell’evento causò una devastazione estrema sulla vicina isola di Tagulandang, con onde alte fino a 25 metri.