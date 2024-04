Indonesia - erutta il vulcano Ruang | panico in città e rischio tsunami VIDEO

L’aeroporto Indonesia no di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere vulcanica che ha raggiunto l’area dopo le cinque eruzioni registrate da parte del vulcano Ruang . Lo ha annunciato il ... (gazzettadelsud)

Vulcano in eruzione e allarme tsunami in Indonesia, ordinato a centinaia di abitanti di sgomberare - Vulcano in eruzione e allarme tsunami in Indonesia, le autorità hanno ordinato a centinaia di abitanti di sgomberare.blitzquotidiano

Islanda, vulcano erutta mentre in cielo c'è l'aurora boreale: lo straordinario timelapse - (LaPresse) Prosegue l'attività del vulcano del villaggio di Grindavik, in Islanda. L'attuale eruzione è in corso da 28 giorno ed è diventata ...stream24.ilsole24ore

Indonesia, allerta massima per cinque eruzioni del vulcano Ruang: chiuso l’aeroporto ed evacuate le zone limitrofe - Le autorità hanno chiesto l’evacuazione "immediata" delle persone presenti nel raggio di sei chilometri, avvertendo del rischio di tsunami ...ilfattoquotidiano