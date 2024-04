Giro d’Italia 2024 - decima tappa Pompei-Cusano Mutri | dat - ora -i, diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo il primo giorno di riposo, ilriprende con lache martedì 14 maggio porta la Corsa Rosa dadopo 142 chilometri. Più precisamente l’arrivo sarà posto a Bocca della Selva, a 1392 metri sul livello del mare. Un arrivo in salita non durissimo, ma comunque insidioso vista la vicinanza con il giorno di riposo e il fatto che negli ultimi 50 km gran parte della strada tende comunque a salire. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la: IL CALENDARIO COMPLETO ORARI, TV E– Il gruppo scatterà dal chilometro zero alle ore 13:15, dopo le operazioni di trasferimento, con ...