Tutto il Giro d’Italia 2024 in chiaro su Rai2 - RaiSport e RaiPlay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 L’intermedio è posto 7,9 chilometri dopo il via. 14.29 Si è ritirato prima del via Alan Riou (Arkéa – B&B Hotels). 14.27 PARTITA LA cronometro! Il primo al via Stan Van Tricht (Alpecin – Deceuninck). 14.25 Occhio alle condizioni meteo che ...

