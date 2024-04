Giro d’Italia 2024 | le informazioni e i programmi della Rai

A meno di una settimana dal via da Venaria Reale, la Lidl-Trek ha svelato la formazione che sarà in gara sulle strade del 107esimo Giro d’Italia . Riflettori puntati sul friulano Jonathan Milan , maglia ciclamino nella scorsa annata. L’altra punta sarà lo spagnolo Juan Pedro Lopez , reduce dalla ... Continua a leggere>>

Per il Calciomercato estivo il Milan cerca un nuovo attaccante: piace Joshua Zirkzee (Bologna) ma non è l'unico obiettivo concreto del club Continua a leggere>>

Sito inglese: AlL’allenatore del Manchester United Erik ten Hag è stato detto che “non sta prendendo in giro nessuno” con la sua interpretazione positiva del pareggio per 1-1 dei Red Devils in casa contro il Burnley in difficoltà sabato. Lo United ha preso il comando alla fine della partita con ...

Continua a leggere>>