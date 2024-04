Tadej Pogacar verso il Giro d’Italia | Mi sento pronto per una corsa che ho sognato da anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Si appresta a partire il2024 che prenderà il via dal Piemonte sabato 4 maggio e l’attesa è ovviamente tutta rivolta a, il protagonista assoluto dellaRosa. Ieri la UAE Emirates ha annunciato la formazione che accompagnerà lo slovenola vittoria (o il dominio, visto il pronostico della vigilia) della gara tricolore. Una squadra eccellente su tutti i campi, anche se senza grandi stelle per le montagne (i vari Adam Yates ed Isaac Del Toro sono stati lasciati a riposo). Dovrebbero bastare ed avanzare comunque gregari di lusso come Felix Grossschartner e Rafal Majka, ai quali si aggiunge un corridore completo del calibro di Mikkel Bjerg, e passisti eccellenti come Domen Novak e Rui Oliveira. In chiave volate (ma sicuramente sposerà la causa ...

Tadej Pogacar vince per dispersione la Liegi-Bastogne-Liegi 2024 per la seconda volta in carriera: nel 2021 si era imposto in volata davanti a Julian Alaphilippe, mentre oggi lo sloveno ha attaccato sulla Redoute a 34,4 km dall'arrivo, ha lasciato tutti sul posto e ha vinto in solitaria con un ...

Mancano ormai 13 giorni all'apertura del Giro d'Italia 2024 che scatterà da Venaria Reale. Mai come in questa edizione emerge un favorito chiaro, netto e potenzialmente inattaccabile: Tadej Pogacar. Lo sloveno sarà l'unico dei fuoriclasse attuali da corse a tappe presenti alla Corsa Rosa: il ...

Giro d'Italia 2024: il percorso ai raggi X. L'analisi delle 21 tappe - Quattro giorni e sarà Giro d'Italia. Da Venaria Reale parte la corsa alla Maglia Rosa, con tadej pogacar (UAE Team Emirates) dato da tutti come favorito.

Eddy Merckx: «Ho temuto che per me fosse finita. sono stato operato d'urgenza per una rara forma di torsione dell'intestino» - Eddy il Grande ha la voce squillante, nel suo italiano sempre fluente. «Sto meglio, sì. Non sono ancora al massimo, ma miglioro. Diciamo che quest'anno non posso correre il ...

