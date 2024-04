Giovani e politica | il voto online potrebbe essere la chiave per un’Europa più partecipata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024) Negli ultimi tempio, l’iniziativa “, digitalizzazione, europee2024”, organizzata dagli Uffici in Italia del Parlamento e della Commissione europea in collaborazione con la Fondazione Italian Digital Revolution – AIDR, ha raggiunto oltre 20.000 studenti in diverse città italiane. L’obiettivo è stato chiaro: aumentare la consapevolezzatra ie discutere delle loro aspettative versopiù inclusiva e partecipativa. Durante il tour, ihanno espresso un forte interesse per temi quali l’innovazione digitale e l’accesso facilitato ai processi democratici, con particolare enfasi sulla possibilità di implementare il. “Non capiamo perché, in un’era così avanzata tecnologicamente, non possiamo ancora votare ...