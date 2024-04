Quella voglia di politica tra i giovani della Basilicata - con il record di astensionismo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Inha votato 1 lucano su 2. Che delusione. Questa è stata la mia prima volta come scrutatrice di seggio. Ho capito benissimo che ladovrebbe interessarsi di più aie che noi ragazzi dovremmo fare la stessa cosa”. Adele ha 25 anni e, mentre le sue mani si ancorano a un libro, tenta di spiegare quali sono le sue aspettative e quali potrebbero essere le eventuali soluzioni per avvicinare ial mondo. Cosa pensa? E’ un diritto, ma anche un dovere. Ma sono stata delusa dall’atteggiamento di alcuni votanti. Nel mio seggio elettorale hanno votato in 625 e tra questi, purtroppo, 25 persone hanno annullato le loro schede elettorali con disegnini davvero volgari e parole orrende, ma per fortuna ...