La cultura della fraternità nella geopolitica è messaggio di speranza per i giovani

(Di lunedì 15 aprile 2024) In un luogo storico, la Chiesa del Gesù a Roma, in cui si sono formate generazioni cattoliche unite dalla consapevolezza di un destino comune superando crisi sociali e personali, si è tenuta, il 13 aprile, una giornata per idal titolo “La. Diplomazia oltre i confini”, promossa dalla Scuola di formazione politica (Formpol), associazione“Comunità di connessioni” da oltre dieci anni impegnataformazione sociale e politica. Riflessioni sulla, quale sceltale, del padre gesuita Francesco Occhetta, docente presso la Pontificia università gregoriana, segretario generalefondazione “Fratelli tutti”, ideatore e fondatore di “Comunità”, con Patrizio Fondi, ambasciatore e ...