Fiorentina - Commisso pronto a tornare a Firenze Il giorno di arrivo e gli impegni del patron

Firenze, 28 aprile 2024 – Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso , al termine della gara contro il Sassuolo chiusa 5-1 per i viola, nel congratularsi telefonicamente parlando con Vincenzo Italiano ed i suoi uomini, ha fatto sapere di voler fare di tutto per essere presente giovedì prossimo ... Continua a leggere>>

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso , al termine della gara contro il Sassuolo vinta 5-1 dalla sua squadra, si è congratulato telefonicamente con Vincenzo Italiano ed i suoi uomini. Il numero uno viola ha fatto sapere di voler fare di tutto per essere presente giovedì prossimo allo stadio ... Continua a leggere>>

La Fiorentina non è in vendita. Il club ha infatti smentito i rumors secondo cui il presidente Rocco Commisso avrebbe incaricato una banca per la cessione. A lanciare l’indiscrezione era stato il Corriere dello Sport, che parlava di un possibile passaggio di mano della società dopo la scomparsa di ...

Continua a leggere>>