La Fiorentina smentisce i rumors | Commisso non ha intenzione di vendere il club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Lanon è in vendita. Ilha infatti smentito isecondo cui il presidente Roccoavrebbe incaricato una banca per la cessione. A lanciare l’indiscrezione era stato il Corriere dello Sport, che parlava di un possibile passaggio di mano della società dopo la scomparsa di Joe Barone, sbilanciandosi addirittura sulle cifre, che oscillerebbero tra i 450-600 milioni di euro. Tuttavia, laha ribadito con chiarezza che il patronnon ha alcunadi interrompere un percorso iniziato cinque anni fa e per il quale ha investito centinaia di milioni, ma sempre con un occhio al bilancio. Nonostante il duro colpo come la perdita del suo braccio destro Barone, che faceva le sue veci mentre lui era a New York, l’imprenditore ...