Federico II - confronto internazionale sul cancro alla tiroide

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Venerdì 3 maggio 2024 dalle ore 9, presso l’Aula Magna “Partenope” del Centro CongressiII in via Partenope 36, avrà luogo la VII giornata di aggiornamento multidisciplinare “I Tumori della”, organizzata dal professor Domenico Salvatore, ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Napoli “II”. Il convegno scientifico èsua settima edizione e si conferma come punto di incontro e di approfondimento nel campo del tumoreo di grande interesse sia per medici specialisti, sia per medici di medicina generale. Il congresso inizierà con i saluti istituzionali del nuovo Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UniversitàII di Napoli, il professor Giovanni Esposito e del professor Giancarlo Troncone, Direttore del ...