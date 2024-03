Alessio e Federico confronto inaspettato al GF | cosa hanno confessato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ieri sera i concorrenti uomini del Grande Fratello sono stati premiati dagli autori per aver vinto una prova di canto contro le donne. Proprio per tale ragione, sono stati invitati a raggiungere la suite per trascorrere una serata in totale relax. Il clima sereno e conciliante ha favorito il dialogo tra loro, sta di fatto che ci sono stati dei chiarimenti inaspettati, come quello traMassaro eFalsone. Il chiarimento inatteso traMassaro eFalsone al GF Dopo essersi scontrati pesantemente,Massaro eFalsonedeciso di fare la pace. A un passo dalla semifinale del GF, che ci sarà stasera, giovedì 21 marzo, i due si sono lasciati andare ad unmolto intimo. Durante un bagno caldo in ...