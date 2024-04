Cancro e longevità | a Napoli confronto internazionale di Ibsa Foundation con Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’invecchiamento è il principale fattore di rischio per l’insorgere del. Non solo l’accumulo di mutazioni genetiche, ma anche il deterioramento del sistema immunitario e l’esposizione cumulativa ai diversi fattori di rischio contribuiscono a far crescere il numero di nuove diagnosi di tumore con l’avanzare dell’età. Sono questi i temi al centro del Forum Scientifico “New Frontiers in Cancer and Healthy Aging”, organizzato daper la ricerca scientifica in collaborazione con l’Università degli Studi diII, che il prossimo 18 aprile riunirà ascienziati ed esperti di famaper promuovere una riflessione sulle molteplici connessioni traed età e una maggiore consapevolezza sull’importanza ...