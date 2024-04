VIDEO Federico II | confronto rettore-studenti su Gaza | si voterà stop ad accordi con Israele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Ilsi impegna a far votare la proposta di moratoria deglitra laII e gli atenei israeliani. “Ma sarà il senato accademico a decidere” premette Matteo Lorito. Ilè disfatto dal caldo, dopo 4 ore di assemblea. Un incontro iniziato in giacca e cravatta, ma concluso in camicia. L’aula Conforti di via porta di Massa è gremita da 700 persone. Ci sono gli attivisti della della Rete studentesca per la Palestina. Poi diversi docenti. Glichiedevano uncon Lorito da lunedì scorso, quando avevano occupato il rettorato. Una protesta cessata da oggi. E lui, dopo qualche giorno, ha accettato. L’assemblea non tradisce le attese, rivelandosi infuocata. “, le chiediamo di dimettersi dalla Fondazione ...