Ecco il quarto round di inediti ad Amici 23 | l’attesa per Sexy Magica di Sarah e Randagi di Holden

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani alle 14.00 per la sfida tra Italia e Usa, oggi sconfitti clamorosamente dall’Olanda. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.49: Partita non esaltante ma dopo la battaglia contro il Canada ...

Continua a leggere>>