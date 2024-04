LIVE Italia-Corea del Sud 8-5 | Mondiali curling 2024 in DIRETTA | quarto successo azzurro nel round robin!

(Di lunedì 1 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50: per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani alle 14.00 per la sfida trae Usa, oggi sconfitti clamorosamente dall’Olanda. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.49: Partita non esaltante ma dopo la battaglia contro il Canada c’era bisogno di rifiatare e gli azzurri lo hanno fatto nonostante qualche rischio ponderato. Match lungo ma comunque sempre in controllo per Retornaz e compagni 21.47: L’CONQUISTA LA QUARTA VITTORIA AL MONDIALE! Battuta, non senza qualche patema, ladel Sud. Retornaz trova la doppia bocciata nel tiro finale e regala il punto dell’8-5 definitivo agli azzurri 21.45: Retornaz elimina la guardia, restano due stonene molto vicine nella casa quando mancano gli ultimi due tiri ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Corea del Sud, partita valevole per l’ottava sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in ... (sportface)

Orario Juve Lazio Coppa Italia: quando si gioca l’andata delle semifinali - È già vigilia di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri, che torna in campo domani sera all’Allianz Stadium per la gara di andata delle semifinali. Subito possibilità di rivincita per i ...juventusnews24

LIVE Italia-Canada 7-6, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri vincono una battaglia, successo determinante! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la terza giornata dei Mondiali di curling maschile ...oasport

Zucchero: "Il rock oggi è annacquato, è una generazione che non si espone" - Su Sanremo ironizza: "L'ho visto a pezzi, ha veramente 'straccato i maroni'". E a una domanda sui possibili tour futuri risponde: ""Non andrei a suonare in Russia, ma neanche da Trump e Netanyhau" ...adnkronos