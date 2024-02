Golf | quarto round cancellato Wyndham Clark si aggiudica l’AT&T Pebble Beach Prom-Am 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Le pessime condizioni climatiche che interessano in queste ore alcune zone della California hanno costretto gli organizzatori dell’AT&TPro-Am dapprima a posticipare l’ultimoal lunedì, poi a cancellarlo definitivamente. Per questo motivo il torneo del PGA Tour dal montepremi di 20 milioni di dollari viene assegnato avalidando i punteggi ottenuti al termine delle prime tre tornate. L’americano intasca un corposo assegno da 3 milionindosi la kermesse con lo score complessivo di -17 (199 colpi).precede di una lunghezza lo svedese Ludvig Aberg e di due il francese Matthieu Pavon. In quarta posizione con il punteggio di -14 troviamo il belga Thomas Detry e lo statunitense...