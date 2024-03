Mondiali Allround | Lollobrigida fa il quarto posto | è il miglior risultato della carriera

(Di domenica 10 marzo 2024) Inzell, 10 marzo 2024 – Si chiude con l’ennesima giornata d’applausi la scintillante stagionepista lunga azzurra. Nella domenica di gare deidi Inzell – ultimo grande appuntamento dell’annata di speed skating – la Nazionale italiana del d.t. Marchetto e dell’allenatore Matteo Anesi celebra le due splendide top 5 conquistate da Francescae Davide Ghiotto sul ghiaccio tedescoMax Aicher Arena. La 33enne dell’Aeronautica Militare, a meno di un anno dalla nascita del figlio Tommaso, centra ilnella rassegna iridataterminando al 4°finale, piazzamento senza precedenti per il settore femminile ...

