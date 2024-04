Cosa ha deciso il G7 Clima e Ambiente di Torino | dall’impegno per eliminare il carbone alla Coalizione sull’acqua

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 aprile 2024) Cala il sipario sul G7, Energia eche si è aperto domenica 28 aprile nella reggia di Venaria Reale, alle porte di. I ministri di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su una serie di impegni sul fronte della decarbonizzazione e della lotta ai cambiamentitici. L’aspetto più rilevante riguarda il, il più sporco di tutti i combustibili fossili. I Paesi del G7 hanno preso per la prima volta l’impegno di «progressivamente la generazione di energia adurante la prima metà degli anni Trenta o in un periodo coerente con il mantenimento della temperatura entro 1,5°C». Per quanto riguarda gli altri Paesi, il documento finale include l’impegno a promuovere lo stop ...