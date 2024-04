Sinner contro Khachanov negli ottavi di finale a Madrid | quando e dove vedere in tv e in streaming la partita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Una rimonta per conquistare glidi. Jannikha vinto, non senza brividi, il turno dei sedicesimiPavel Kotov. Il primo set è andato via liscio in favore dell’azzurro (6-2), ma è al secondo che si è presentato qualche ostacolo in più: sotto 5 a 3,è poi riuscito a recuperare lo svantaggio e a chiudere il match vincendo quattro game consecutivi per il decisivo 7-5. Ora sul cammino verso lac’è da battere Karen, ma sul match pendono le incerte condizioni di salute dell’altoatesino. Il ritiro senza scendere in campo è quindi un’opzione plausibile, anche se l’azzurro ieri ha cercato di tranquillizzare tutti. Saràa decidere l’effettivo svolgimento deglidi ...