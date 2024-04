Cinquanta minuti di allenamento per Sinner - un paio di smorfie | giocherà contro Khachanov?

(Di martedì 30 aprile 2024) Jannikdeciderà dopo il warm up delle 12.30 di oggi, martedì 30 aprile, se scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di MadridKaren. Il problema all’anca destra, che perseguita l’azzurro dal torneo di Monte-Carlo, si è ripresentato nel corso del match di terzo turnoKotov. Molto dipenderà dalle sensazioni di Jannik a 15 ore circa di distanza dal successoil russo, quando riprenderà la racchetta in mano e proverà a colpire. Nel caso il dolore fosse ancora presente, il numero 2 del mondo potrebbe anche decidere di non scendere in campo in via precauzionale, tenendo presente che dalla prossima settimana cominciano gli Internazionali d’Italia a Roma e poi ci sarà il Roland Garros, dove l’altoatesino andrà a caccia del primo posto nel ranking ATP. La ...

Jannik Sinner deciderà dopo il warm up delle 12.30 di oggi, martedì 30 aprile, se scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Karen Khachanov . Il problema all’anca destra, che perseguita l’azzurro dal torneo di Monte-Carlo, si è ripresentato nel corso del match di ... Continua a leggere>>

Una rimonta per conquistare gli ottavi di finale . Jannik Sinner ha vinto, non senza brividi, il turno dei sedicesimi contro Pavel Kotov. Il primo set è andato via liscio in favore dell’azzurro (6-2), ma è al secondo che si è presentato qualche ostacolo in più: sotto 5 a 3, Sinner è poi riuscito a ... Continua a leggere>>

ATP Madrid 2024, problema all’anca per sinner: è in dubbio negli ottavi contro Khachanov - sinner dovrebbe scendere in campo contro Khachanov negli ottavi di finale di Madrid ma il fastidio all'anca destra non è ancora risolto.

Continua a leggere>>

Alcaraz contro Jan-Lennard Struff, nella rivincita della finale 2023. Nadal sfida Lehecka nell'ultimo match nella sessione serale - Alcaraz contro Jan-Lennard Struff, nella rivincita della finale 2023. Nadal sfida Lehecka nell'ultimo match nella sessione serale ...

Continua a leggere>>

Madrid, sinner contro Khachanov: ottavi di finale. Come seguire la partita in TV e streaming - Per gli appassionati di tennis, l’atteso incontro tra Jannik sinner e Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid è un appuntamento da non perdere. Se sei interessato a seguire l ...

Continua a leggere>>