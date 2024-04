Brescia - torture nel carcere minorile Beccari - cal -i, strattoni e pugni a un 15e -ne, interrogati 4 degli 8 agenti sospesi - VIDEO

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – La polizia locale di Brescia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere a carico di una ragazza minorenne accusata dei reati di furto aggravato e rapina , commessi in concorso con altri giovani . La misura è stata emessa dal tribunale dei minori a seguito ... Continua a leggere>>

Un 64enne detenuto ai domiciliari nel Brescia no è evaso ieri mattina, 22 aprile, e ha preso un treno per Rimini . L'uomo si è poi costituito alla caserma dei carabinieri locale e ha chiesto di essere detenuto nel carcere della cittadina romagnola: "Ci sono anche i miei amici", ha detto alla

Bassa, 19enne abbracciato a bimba di 5 anni con i pantaloni abbassati: arrestato - Il giovane è stato arrestato, mentre la bambina è stata immediatamente soccorsa e accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso

Estorsioni e autoriciclaggio, carcere per 18 persone - Giornale di brescia è il primo quotidiano di brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

