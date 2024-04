Evade dai domiciliari a Brescia e si costituisce a Rimini | “Voglio stare in carcere qui - mi serve aria buona”

Brescia , 23 aprile 2024 – È evaso dai domiciliari , ha preso un treno per Rimini e si è andato a costituire nella caserma della cittadina romagnola. “Perché - ha detto al giudice - sono malato e mi serve l' aria buona e il mare ”. Sessantaquattro ...

Era agli arresti domiciliari, ma dopo aver dato di matto, ha deciso di uscire per mangiare una pizza. Venerdì sera, a Lucca, nel corso di un servizio di controllo i Carabinieri hanno tratto in arresto un italiano 40enne, pregiudicato, per il reato ...