(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – La polizia locale diha eseguito la misura della custodia cautelare ina carico di una ragazzaaccusata dei reati diaggravato e, commessi in concorso con. La misura è stata emessa dal tribunale dei minori a seguito di un?indagine coordinata dalla procura dei minori di.I fatti imputati alla giovane sono avvenuti nell?area della stazione ferroviaria alla fine del mese di marzo 2024. L'articolo CalcioWeb.

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - La polizia locale di Brescia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere a carico di una ragazza minorenne accusata dei reati di furto aggravato e rapina , ... (liberoquotidiano)

Brescia: furto e rapina con altri giovani, una minorenne finisce in carcere - Milano, 17 apr. (Adnkronos) - La polizia locale di Brescia ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere a carico di una ragazza minorenne accusata dei reati di furto aggravato e rapina, c ...lagazzettadelmezzogiorno

Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV S&S ST-Line del 2021 usata a Concesio - Annuncio vendita Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV S&S ST-Line usata del 2021 a Concesio, Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Fiat 500L Living 1.3 Multijet 95 CV Pop Star my 16 del 2016 usata a Concesio - Annuncio vendita Fiat 500L Living 1.3 Multijet 95 CV Pop Star my 16 usata del 2016 a Concesio, Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto