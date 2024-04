Brescia | furti e rapine in zona stazione | 16enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – A seguito di un’indagine coordinata dalla Procura dei Minori di, la Polizia Locale ha eseguito una misura di custodia cautelare in, emessa dal Tribunale dei minori, a carico di una ragazza di quasi 16 anni, italiana, residente a, con diversi precedenti tutti recenti. La ragazza è imputata di reati di furto aggravato e rapina, commessi in concorso con altri giovani. Due gli episodi che le vengono contestati: il 26 marzo il furto aggravato e ricettazione di un cellulare in. E il 28 marzo l'aggressione e rapina nel parcheggio sotterraneo dellaa un camionista, a cui sono stati sottratti il portafoglio e una collanina. In quell’occasione era con altri tre giovani, attualmente ricercati.