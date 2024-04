Autonomia in aula Fontana non si fida della maggioranza

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "In aula si discute di Autonomia Differenziata, di un provvedimento che metterà i cittadini gli uni contro gli altri e impoverirà il Paese. E la maggioranza? Perché non stava in aula nemmeno per sentire il suo Ministro Calderoli? Dal ponte sullo Stretto al ponte del ...

Continua a leggere>>